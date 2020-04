Zuschuss von bis zu 500 Euro möglich : Geldern fördert Kauf von Lastenrädern

Geldern Ab sofort kann man vor dem Kauf eines Elektro-Lastenrades einen Zuschuss beantragen. Die Stadt hat ein Förderprogramm mit dem Titel „20 Lastenräder für Geldern“ aufgelegt. Der Rat hat hierfür 10.000 Euro bereitgestellt.

Gerade in die heutige Zeit und die aufkommende Elektromobilität passe das Lastenrad wie kaum ein anderes Verkehrsmittel. Mit E-Antrieb kämen Fahrer und Ladung „locker und mühelos auf 25 Stundenkilometer und sind flott unterwegs“, heißt es von der Stadt. Das emissionsfreie und klimafreundliche Transportmittel lasse auch in Geldern keinen kalt.

