Innenstadt in Geldern : Letzter Bauabschnitt für die Bahnhofstraße ab Montag

Innenstadt in Geldern

Die Bauarbeiten an der Bahnhofstraße. Foto: Dirk Möwius

Geldern Am Montag beginnen die finalen Arbeiten. Bis 30. April soll alles fertig sein.

Mit dem Beginn des zweiten Bauabschnitts am Montag, 20. April, gehen die Straßenarbeiten auf der Bahnhofstraße in die letzte Runde. Wie die Stadt Geldern mitteilt, wird nun die Deckschicht der Straße im Bereich zwischen Bahnhof und Poststraße aufgebracht. Die Arbeiten dauern bis Donnerstag, 30. April. Damit wäre rechtzeitig vor dem Beginn des Schülerverkehrs alles fertig.

Damit die Asphaltschicht aufgebracht werden kann, muss die Bahnhofstraße von der Einmündung Mühlenweg bis zur Poststraße voll gesperrt werden. Projektleiterin Jessica Wey vom Tiefbauamt: „Betroffen ist auch die Eimündung der Straße Am Bückelewall. Die Busse fahren während der Bauarbeiten über Westwall, Burgstraße, Mühlenweg und Poststraße. Da der Busbahnhof nicht angefahren werden kann, richten wir Ersatzhaltestellen auf Post- und Bahnhofstraße ein. Die Poststraße wird in ihrer Fahrtrichtung gedreht und die Bahnhofstraße wird in Richtung Innenstadt zur Einbahnstraße.“