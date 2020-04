Städtepartnerschaft von Straelen : Wiedersehen mit Bayonern fällt aus

Straelen Der Besuch von jungen Lothringern in Straelen zu Himmelfahrt wurde wegen der Corona-Krise abgesagt.

Auch die Arbeit des Straelener Partnerschaftsvereins und des Partnerschaftskomitees in Bayon ist von den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus massiv betroffen. Die in Frankreich vorläufig bis zum 11. Mai geltenden strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zwangen das Partnerschaftskomitee in Bayon noch vor Ostern dazu, den diesjährigen Kinder- und Jugendaustausch am Christi-Himmelfahrts-Wochenende vom 21. bis 24. Mai abzusagen. 30 Kinder, die bereits angemeldet waren, dürfen in diesem Jahr nicht nach Straelen kommen. Es ist damit zu rechnen, dass die in Frankreich geltenden, im Vergleich noch strengeren Maßnahmen bis Christi Himmelfahrt nicht vollständig aufgehoben werden. Bayon ist Teil der ostfranzösischen Region Grand-Est, die zu den Hotspots der Corona-Epidemie in Frankreich zählt.