Zum 20. April : Volksbank öffnet neun Filialen wieder

Christian Hälker, Pressesprecher der Volksbank an der Niers. Foto: Volksbank an der Niers/Volksbank

600 Kreditanträge von regionalen Unternehmen. Corona-Hilfe für die Landwirtschaft.

Ab Montag öffnet die Volksbank an der Niers wieder ihre größeren Geschäftsstellen für den Publikumsverkehr. „Durch die Öffnung der Schalterhallen von neun der 20 Geschäftsstellen erweitern wir wieder die Kontaktmöglichkeiten“, so Pressesprecher Christian Hälker. Geöffnet werden die Zweigstellen in Geldern, Goch, Issum, Kevelaer, Straelen, Nieukerk, Uedem, Walbeck und Weeze. Gleichzeitig weist die Volksbank auf die neuen Öffnungszeiten hin. Sie sind unter www.vb-niers.de abrufbar. Beratungen sind nach vorheriger Terminvereinbarung darüber hinaus in jeder der 20 Geschäftsstellen möglich. „Auch im Privatkundengeschäft läuft es rege weiter – sowohl das tägliche Geschäft wie zum Beispiel Kredite und Baufinanzierungen als auch Beratungen zur Geldanlage aufgrund der aktuellen Marktgeschehnisse. Diese werden derzeit vermehrt in Anspruch genommen.“

Für den Kundenverkehr in den Geschäftsstellen hat sich die Bank gut vorbereitet. „Zum Schutz für Kunden und Mitarbeiter wurden transparente Hygieneschutz-Scheiben auf den Servicepunkten und in den Beratungszimmern sowie Bodenmarkierungen zur Einhaltung des Mindestabstands angebracht“, erläutert Hälker die getroffenen Maßnahmen. „Wir setzen natürlich darauf, dass die Hinweise zu den Hygienemaßnahmen von allen eingehalten werden.“

Großes Thema dieser Wochen ist die Hilfe für die regionale Wirtschaft. „Aktuell stehen wir besonders der Vielzahl unserer Gewerbekunden als Partner zur Seite und geben größtmögliche Hilfestellung“, beschreibt Christian Hälker, die Situation. In den letzten Wochen sind über 600 Kreditanträge, die die gesamte Bandbreite von Förderkrediten bis hin zu Stundungen abdecken, eingegangen. Die Corona-Soforthilfen des Landes und des Kreises werden ebenfalls in hohem Maße in Anspruch genommen. „Wir rechnen noch mit weiteren Anträgen, denn nicht alle Unternehmen benötigen unverzüglich entsprechende Mittel, da sie für die nächsten Wochen noch gerüstet sind“, gibt Hälker einen Ausblick. Ein weiterer Grund ist das erst am 16. April verabschiedete Sonderprogramm der Landwirtschaftlichen Rentenbank für Betriebe aus Gartenbau und Landwirtschaft. Hälker: „Unser Beraterteam steht bereits in den Startlöchern, um das vom Landwirtschaftsministerium unterstützte Bürgschaftsprogramm für Liquiditätssicherungsdarlehen der LR-Bank endlich anbieten zu können. Denn die Zeit rennt.“ Die Bank hatte über verschiedene politische Stellen entsprechende Appelle an die Entscheidungsträger gerichtet, um auf den dringenden Bedarf der Agrobusinessbranche hinzuweisen.