Unfall in Straelen : 39-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Überholvorgang

Straelen Am Dienstagnachmittag ist es in Straelen zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei ist ein 39-jähriger Motorradfahrer gestorben. Er prallte beim Überholen in einen LKW.

Ein Klein-LKW fuhr auf der Kevelaerer Straße (L361) aus Richtung Straelen kommend in Fahrtrichtung Walbeck. In Höhe der Einmündung "Zur Heistershöhe" wollte der LKW nach links in diese Straße abbiegen. Offenbar übersah er dabei Zweiradfahrer aus Geldern, der überholen wollte. Das Motorrad kollidierte mit dem LKW und der Fahrer wurde durch die Luft geschleudert. Der 33-jährige Beifahrer des LKW versuchte den Verunglückten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu versorgen. Allerdings erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt und ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Angehörigen werden gegenwärig durch den Opferschutz der Polizei Kleve betreut.

(felt)