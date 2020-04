Schwerer Unfall bei Borken : Motorradfahrer aus Voerde stirbt auf der Autobahn

Voerde/Borken Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Montagabend auf der A 31 bei Borken.

Ein Motorradfahrer aus Voerde ist am Montagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 31 bei Borken tödlich verunglückt. Der 44-Jährige fuhr gegen 19.40 auf die Autobahn in Richtung Bottrop auf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 44-Jährige dabei mit seiner Maschine nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Schutzplanke und stürzte. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Wie die Polizei mitteilte, erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.