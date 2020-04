Neue Wege in der Corona-Krise : Gartenbau entdeckt den Online-Handel

Gelderland Die grüne Branche reagiert auf die durch Corona bedingten Absatzprobleme.

Pellens Hortensien aus Geldern beispielsweise ist ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, das normalerweise nur über den Großhandel an Weiterverkäufer liefert. Einen Endverkauf gab es bislang nicht. Das ist seit kurzem anders. „Wir hatten wirklich enorme Verluste durch Stornierungen aus dem In- und Ausland“, berichtet Firmeninhaber Andreas Pellens. „Das belief sich an nur einem Tag auch schon mal auf bis zu 80.000 Euro Umsatzverlust. Und das große Problem unserer Branche ist, dass wir unsere Ware nicht für ein paar Wochen auf Lager legen können. Wir müssen wegwerfen, was nicht verkaufbar ist, und bleiben auf den Kosten sitzen. Das ist existenzbedrohend – und das geht einem als Inhaber dann schon extrem an die Nieren“, sagt er offen. „Wir sind alle Menschen und niemand möchte Geld über Menschenleben stellen. Aber wenn man gerade noch ein gut gehendes Unternehmen führt und einem dann die Hände komplett gebunden werden. Wenn man fürchten muss, lange Jahre bei uns beschäftigte Mitarbeiter entlassen zu müssen oder gar in Konkurs zu gehen, dann kommen schlaflose Nächte. Und weil niemand wusste, wie weit die Ausgangssperren oder Verkaufsverbote gehen würden, konnte man in den ersten Tagen auch überhaupt nicht reagieren.“