Unfall in Wermelskirchen : Mit Krad zu schnell – 18-Jähriger gerät in den Gegenverkehr

Mit Krad zu schnell – 18-Jähriger gerät in den Gegenverkehr

Unfall in Wermelskirchen

Bei einem Motorradunfall in Zurmühle wurden zwei Personen verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Foto: Polizei

Wermelskirchen Mit schweren Verletzungen wurde am Freitagnachmittag ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 408 in der Wermelskirchener Ortschaft Zurmühle ins Krankenhaus eingeliefert.

Das teilte die Polizei am Montag mit.

Ein 18-jähriger Wuppertaler fuhr gegen 15 Uhr mit seinem Motorrad Yamaha aus Richtung Schloss Burg kommend in Richtung Remscheid. In einer Rechtskurve rutschte ihm nach eigenen Angaben das Vorderrad weg und er geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem VW einer 33-jährigen Wermelskirchenerin.