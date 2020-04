Auf der Bergerstraße : Motorradfahrer und Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Dinslaken Ein Unfall mit zwei Schwerverletzten ereignete sich auf der Bergerstraße.

Mit einem 56-jährigen Motorradfahrer aus Dinslaken ist am Sonntag eine 61 Jahre alte Radfahrerin aus Oberhausen auf der Bergerstraße zusammengestoßen. Die Frau wollte gegen 13.20 in Höhe der Franzosenstraße die Bergerstraße überqueren. Den in Richtung Kirchhellen fahrenden Biker bemerkte sie zu spät. Bei dem Zusammenprall wurden beide Verkehrsteilnehmer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus nach Duisburg. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Duisburg geflogen. Eine Lebensgefahr konnte für beide Unfallbeteiligten nicht ausgeschlossen werden.