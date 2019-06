Geldern-Straelen-Wachtendonk : Win-win-Situation zum Quadrat: Vier Schulen arbeiten zusammen

Straelen/Geldern Neben dem Gymnasium Straelen arbeitet die Sekundarschule Straelen/Wachtendonk nun verstärkt mit der Liebfrauenschule Geldern und dem Berufskolleg am Nierspark zusammen.

Eine Win-win-Situation zum Quadrat – das ist das, was Michael Schwär seinen Schülern der Sekundarschule Straelen/ Wachtendonk hinterlässt, wenn er im Sommer in Pension geht. Gleich drei Kooperationen mit weiterführenden Schulen hat er dann auf den Weg gebracht. Zur bisherigen Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Straelen sind die Kooperationen mit dem Berufskolleg Liebfrauenschule Geldern sowie dem Berufskolleg des Kreises am Gelderner Nierspark hinzugekommen. Am Mittwoch wurden sie offiziell in Anwesenheit des Straelener Bürgermeisters Hans-Josef Linßen unterschrieben.