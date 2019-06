Pflegeserie von Rheinischer Post und St.-Clemens-Hospital : Intensive Hilfe für Kinder

Kreis Kleve Kranke Kinder sind eine Herausforderung – für die Eltern und die Pflegekräfte der Pädiatrie. Mit viel Geduld und Empathie kümmern sich die Mitarbeiter des Gelderner St.-Clemens-Hospitals um die kleinen Patienten.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

„Kranke Kinder brauchen ein besonderes Feingefühl“, sagt Karin Wolters. „Vor allem, wenn sie noch nicht sprechen und sagen können, was ihnen denn eigentlich weh tut.“ Das heißt aber nicht, dass die Pflegekräfte ganz planlos an die Arbeit gehen. „Kinder können über Mimik und Gestik meist deutlich zeigen, was sie haben wollen.“ Und spätestens, wenn es den kleinen Patienten wieder besser geht, ist das klar zu sehen. „Das ist das Schöne an dieser Arbeit – sie hat meistens ein gutes Ende“, so die pflegerische Abteilungsleiterin.