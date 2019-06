Bildende Kunst : Viele Kunstwerke in einem Lüllinger Garten

Lüllingen Inge und Paul Lambert öffnen ihr Grundstück zwei Tage lang für die Liebhaber von Malerei und Objekten.

Nach einer dreijährigen Pause öffnen Inge und Paul Lambert am Samstag und Sonntag, 29. und am 30. Juni, Haus und Garten in Lüllingen, Rochusweg 25, und laden mit befreundeten Künstlern zu der inzwischen siebten Veranstaltung, einer Kombination aus Offener Gartenpforte und Kunstausstellung, ein. Bei einem Rundgang und Gesprächen mit den Künstlern kann man unter Platanen verweilen, sich am großen Betontisch die Geschichtsstele über Lüllingen ansehen, im Teehaus am Teich sitzen und den Kois zusehen oder vom Gartenpavillon, der von der großen Trauerweide überspannt wird, den Garten genießen, den leisen Klängen der Musik lauschen und ein Glas Wein trinken.