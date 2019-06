Sportpolitik : Mehr Fördergelder für Sportstätten im Kreis Kleve

Gelderland Die Landesregierung hat den Förderaufruf für das Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ veröffentlicht. Dazu erklären die CDU-Landtagsabgeordneten Margret Voßeler-Deppe und Dr. Günther Bergmann für den Kreis Kleve: „So eine hohe Förderung für den Sport hat es in Nordrhein-Westfalen bislang noch nicht gegeben.

So bekommen allein die Vereine in den Städten und Gemeinden des Kreises Kleve via Kreissportbund für die Modernisierung und Sanierung ihrer Sportstätten insgesamt 5.702.470 Euro.“