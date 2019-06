Schule : Straelen wundert sich über Kritik aus Wachtendonk

Straelens Bürgermeister Linßen kann die Kritik nicht verstehen. Foto: Kaspers. Foto: Christian Kaspers

Straelen (RP) Verwunderung herrscht seit Mittwoch bei den Verantwortlichen in Straelens Rathaus. Wurde doch an diesem Tag in der RP berichtet, die Wachtendonker Politiker hätten der Aufhebungsvereinbarung zum Schulzweckverband für die Sekundarschule Straelen/Wachtendonk nicht zugestimmt, weil man dort nicht wisse, welche Aufwendungen mit den Verbandsumlagen finanziert wurden.

Bürgermeister Hans-Josef Linßen: „Es ist kaum nachvollziehbar, aber scheinbar haben die Wachtendonker Kommunalpolitiker schon vergessen, was in den Haushaltsplänen und Jahresrechnungen steht, die Jahr für Jahr seit Bestehen der beiden Sekundarschulstandorte in der Verbandsversammlung von ihnen geprüft beziehungsweise beraten und beschlossen wurden. Ich kann nur an die Wachtendonker Kommunalpolitiker apellieren: Lassen Sie uns das gemeinsame Projekt vernünftig zu Ende bringen.“