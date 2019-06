Gartenschau im Kreis Kleve : Eintauchen in fremde Gartenwelten

Eintauchen in fremde Gartenwelten

Beim „Tag der offenen Gartentür“ können am Sonntag, 30. Juni, 15 Gärten im Kreisgebiet besichtigt werden. Die Größen reichen von 100 bis mehr als 5000 Quadratmeter. Eine bemerkenswerte Vielfalt wird geboten.

Ein Garten ist immer auch etwas Privates, ein Rückzugsbereich, der nicht jedem offen steht. Beim „Tag der offenen Gartentür“ ist das ausdrücklich anders. Am Sonntag, 30. Juni, findet diese bundesweite Aktion zum 16. Mal statt, im Kreis Kleve koordiniert vom Kreisverband Kleve für Heimatpflege in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft „Offene Gärten im Kleverland“. 15 Gartenbesitzer (siehe Info-Kasten) laden zwischen 11 und 18 Uhr dazu ein, einen Blick in ihre Pflanzenpracht zu werfen und über Fragen rund um den Garten zu sprechen.