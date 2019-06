Herongen : Landgard stößt auf neue Rekorde an

Herongen Der Gartenbauvermarkter aus Herongen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018. Trotz sinkender Roherträge gab es ein Spitzenergebnis bei weiterem Umsatzwachstum. Die grüne Branche insgesamt macht aber Sorgen.

Die Eröffnung erinnerte an die vergangenen Jahre. „Sie sehen uns gut gelaunt und relativ entspannt“, begrüßte Landgard-Geschäftsführer Armin Rehberg am Mittwoch zur Vorstellung des Geschäftsberichts für 2018. Der hatte am Tag zuvor in Kevelaer für eine erfreuliche Vertreterversammlung mit durchgängig einstimmigen Beschlüssen samt Entlastung des Vorstands gesorgt, wie Rehberg, flankiert von seinem Vorstandskollegen Carsten Bönig und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Bert Schmitz, erklärte. Die positive Entwicklung beim Gartenbauvermarkter geht weiter. Doch die Situation der grünen Branche insgesamt macht Landgard Sorgen.

„Regional verwurzelt, national gefestigt, international wachsend“: Diesen Titel des Geschäftsberichts versteht die Genossenschaft zugleich als ihre Erfolgsformel. Landgard will viel in seine Standorte investieren und mit Betrieben in Ländern wie Vietnam, China und der Elfenbeinküste sein weltweites Netz ausbauen. Wobei, wie Rehberg und Schmitz betonten, die Erweiterungen immer eine sinnvolle Ergänzung des Portfolios sein sollen und nicht zu Lasten der angestammten Mitglieder gehen dürfen.

Landgard geht es besser als dem Gartenbau insgesamt. „Wir haben unter allen Konkurrenten mit Abstand am besten performt, haben uns als einziger positiv entwickelt“, so Rehberg. Die grüne Branche habe mit Preisdruck und gestiegenen Anforderungen, etwa bei Energie und Transport, zu kämpfen. Landgrad steuere bei den Personal- und Sachkosten dagegen und arbeite an der Optimierung der Prozesse. Erneut kritisierte der Landgard-Chef die ungleichen Rahmenbedingungen für die Produzenten in den einzelnen Ländern. So wies er darauf hin, dass die Stromkosten in den Niederlanden nur halb so hoch seien wie hierzulande. Es geht auch darum, intensiv an der Wertschöpfung und an der Wertschätzung der Produkte zu arbeiten.