Nieukerk : „Spiel ohne Grenzen“ in Nieukerk

Beim Spiel ohne Grenzen der St.-Sebastianus-Bruderschaft Nieukerk sind Muskelarbeit und Teamfähigkeit gefragt. Foto: Bruderschaft

Nieukerk Muskelkraft und Teamfähigkeit sind am Wochenende gefragt beim „Spiel ohne Grenzen“. Das findet am Sonntag, 30. Juni, ab 14 Uhr in Nieukerk auf dem Sportplatz „Am Aermen Düwel“ statt. Einige interessante, spannende und lustige Spiele hat die St.-Sebastianus-Bruderschaft Nieukerk für das „Spiel ohne Grenzen“, vorbereitet.

