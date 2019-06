GELDERN : Busverkehr zur Straßenparty

GELDERN Die Straßenparty wirkt sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr aus. Wie die Stadt mitteilt, fahren die Busse von Freitag, 28. Juni, ab 14 Uhr bis einschließlich Sonntag die zentrale Haltestelle am Gelderner Marktplatz nicht mehr an.

Eine Möglichkeit, ohne Parkplatzsorgen die Straßenparty zu erreichen, bietet der Stadtbus „de Geldersche“. An allen drei Partytagen dreht die Stadtlinie 9 halbstündlich ihre Runden zwischen der Innenstadt, Veert und dem Barbaraviertel. Zu seiner ersten Tour startet der blau-grüne Bus am Freitag, 28. Juni, um 7.49 Uhr, am Samstag, 29. Juni, um 8.49 Uhr und am Sonntag, 30. Juni, um 10.49 Uhr, jeweils am „Bussteig 1“ auf der Bahnhofstraße. Eigens für die Straßenparty am Freitag und Samstag verlängerte Gelderns Verkehrsbetrieb die Fahrzeiten jeweils bis 22.49 Uhr. Am Sonntag, 30. Juni, startet der Bus um 19.49 Uhr zu seiner letzten Tour. Die Einzelfahrt kostet 2,80 Euro für Erwachsene und 1,70 Euro für Kinder.