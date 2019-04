Fahndung : Beim Wechseln 100 Euro erbeutet

Nach diesem Mann wird gesucht. Foto: Polizei

Geldern Bei der Fahndung nach einem Betrüger bittet die Polizei um Mithilfe. Am 10. März ließ sich ein unbekannter Mann an der Kasse einer Tankstelle an der Venloer Straße in Geldern 250 Euro wechseln. Bei einem Wechseltrick steckte er davon 100 Euro unbemerkt in seine Tasche.

