Kinderbetreung im Kreis Kleve „Uns allen steht beim Thema Kita das Wasser bis zum Hals“

Jörg Kador, Geschäftsführer der Lebenshilfe Geldern und Kleve, forderte die Runde auf: „Geben Sie den richtigen Euro an der richtigen Stelle aus.“ Rainer Weber, Bürgermeister der Gemeinde Uedem und Vorsitzender der Bürgermeisterkonferenz, sprach sich für eine Anpassung der Gesetze aus, um den Refinanzierungsrhythmus mit den Tarifsteigerungen zu synchronisieren. Gleichzeitig regte er an, die hohen Standards in den Kitas zu überprüfen und eventuell zu reduzieren. Kador entgegnete: „Wir können nicht sagen ‚Wir brauchen Bildung‘ und gleichzeitig die Bildungsstandards senken.“ Volkhard Wille von den Grünen erläuterte: „Die gewünschte auskömmliche und mittelfristig abgesicherte Finanzierung, die ich inhaltlich unterstütze, wird es erst nach einer grundlegenden Reform der Finanzierung des öffentlichen Gemeinwesens geben, da die Kombination von Schuldenbremse, Absage an Steuererhöhungen, Absage an Subventionsabbau und hohen Ausgabensteigerungen Mehrausgaben nicht zulässt.“ Die derzeitige KiBiz-Systematik verhindere zudem den Ausbau und die Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, da sich der Mietzuschuss nicht an den tatsächlichen Marktbedingungen orientiere. Dies führe zu nicht refinanzierten Mietanteilen der Träger, die bei den untersuchten Einrichtungen durchschnittlich 13.000 Euro pro Einrichtung betrügen.