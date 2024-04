Neue Aufgabe für Gelderns Wirtschaftsförderer Lucas van Stephoudt Aus Gelderns Rathaus nach Berlin

Geldern · Lucas van Stephoudt verlässt die Stadtverwaltung. Der Hartefelder wird in der Bundeshauptstadt für den Fachverband Gebäude-Klima Lobbyarbeit für die Wärmepumpen-Technologie leisten. Seinen Lebensmittelpunkt will er in Geldern behalten.

08.04.2024 , 13:16 Uhr

Lucas van Stephoudt gibt seinen Job als Wirtschaftsförderer in Geldern auf. In Zukunft wird er für den Fachverband Gebäude-Klima in Berlin tätig sein. Foto: Evers, Gottfried (eve)