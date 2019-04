Natur erleben : Hilfe für den (Oster-)Hasen

In der Natur hat der Straelener Michael Westerop Langohren fotografiert. Er sagt, was wir für ein glückliches Hasenleben tun können.

Ein anderes Foto zeigt zwei Hasen im Stand, boxend. „Die Rammler streiten um die Häsinnen“, erklärt Westerop. Da kommt es auch zu Kämpfen. Jedes Jahr aufs Neue. Na ja, eher vier Mal im Jahr sei das so. Von Januar bis Oktober halten Hasen Hochzeit, vier Mal im Jahr können sie ein bis fünf Junge bekommen. Sie sind zwar standorttreu, aber nicht treu in Sachen Partnerschaft.

Kaninchen Ebenfalls bei uns in der freien Wildbahn zu sehen sind Kaninchen. Sie werden oft mit Hasen verwechselt. Aber sie unterscheiden sich in der Größe. Kaninchen sind kleiner als der Feldhase. Auch bei der Fellfärbung gibt es Unterschiede. Das Kaninchen ist eher grau, der Hase braun gefärbt. Außerdem sind die Lebensräume und -gewohnheiten von Hase und Kaninchen anders. Das Kaninchen lebt im Bau, der Hase in einer Sasse, einer Mulde.

Was er auch nicht mag, sind nasse Felder. „Die schlimmsten Jahre sind die, in denen es viel Regen gibt“, sagt der Straelener. Bei nassen Feldern besteht die Gefahr, dass die Jungen unterkühlen. Übrigens kommt die Mutter nur zwei Mal am Tag zum Säugen, unter anderem in der Nacht. „Die Häsin hat die Jungen nicht verlassen“, sagt Westerop, auch wenn man die Kleinen lange ohne Betreuung sieht. Er bittet darum, die Hasenkinder in Ruhe zu lassen.