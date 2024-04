Herausragende Bilanz 110 Medaillen und 164 neue Bestzeiten

Auch die neunjährige Mia Menting dominierte die Konkurrenz und nahm neun Goldmedaillen mit nach Hause. Die elfjährige Amelie Nzounpe steuerte sieben Mal Gold zum Medaillenspiegel bei und schwamm sich mit ihren Zeiten über 50 Meter Delphin (33,21 Sekunden), 50 Meter Freistil (30,84 Sekunden) und 100 Meter Delphin (1:18,84 Minuten) an die Spitze der Deutschen Bestenliste. In der nächsten Zeit geht’s für die Gelderner Talente Schlag auf Schlag weiter. Am kommenden Wochenende gehen Caroline Stark, Benjamin Bauten, Robert Rübesam und Felix Specker bei den offenen und Junioren-NRW-Meisterschaften an den Start, die ebenfalls in Wuppertal ausgetragen werden. Anschließend stehen die Bezirksmeisterschaften in Düsseldorf und die NRW-Jahrgangsmeisterschaften in Dortmund auf dem Programm. Zu den Höhepunkten für den jüngsten Nachwuchs zählen die NRW-Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf für die Jahrgänge 2012 bis 2014.