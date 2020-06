„Rent a Pocher“ in Walbeck : Oliver Pocher bringt Waldfreibad ins Fernsehen

Oliver Pocher war im Freibad in Walbeck zu Gast. Foto: dpa/Henning Kaiser

WALBECK Als Bademeister in Baywatch-Manier posierte Entertainer Oliver Pocher im Waldfreibad Walbeck vor der Kamera. In natura dürfte das eine wenige spannende Pose gewesen sein, als es später mit entsprechender Filmmusik untermalt und in Slow-Motion-Abfolge später in der RTL-Sendung „Rent a Pocher“ ausgestrahlt.

In der Aktion „Rent a Pocher“ fordert das TV-Management immer wieder Zuschauer auf, und das Waldfreibad Walbeck hatte sich um den Gast beworben. „Dass die Reaktion so schnell sein würde, hätten wir nicht gedacht“, berichtet Geschäftsführer Benedikt May von der spontanen Zusage. Eine telefonische Ankündigung, und schon war das Team – leider an einem kühlen Abend eingetrudelt. Moderator Oliver Pocher geizte wie gewohnt nicht mit flotten Sprüchen. Mit „Ihr wollt Erotik, Ihr kriegt Erotik“, wagte er sich unter die kühle Brause, animierte die jungen Zuschauer zum Scheuern Beckenrandes. Es blieb nicht bei der Inspektion des Waldfreibads. Schließlich stürzte er sich über die „Reifenrutsche“ und die „Teufelsrutsche“ ins Becken. Der Aufforderung seines kleinen Fanclubs “Olli, mach Köpper!“ – vom Fünf-Meter-Brett folgte er nur mit einem einfachen Sprung ins Becken.