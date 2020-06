Telekom-Kabel an der Dorfstraße wurde beschädigt : Telefon bei vielen Sevelenern tot, Hilfe kommt

Telekom-Kabel an der Dorfstraße wurde beschädigt

Beim Setzen eines Verkehrsschildes wurde ein Hauptkabel der Telekom in der Dorfstraße in Issum beschädigt. Nun wird Abhilfe geschaffen. Foto: Klaus Berghs

Sevelen Beim Setzen eines Verkehrsschildes wurde ein Hauptkabel der Telekom in der Dorfstraße in Issum beschädigt. Dadurch gibt es auch Störungen auf den Marienstraße, Büllenstraße, Unter- und Oberstraße und der Antoniustraße. Freitag starteten die Tiefbauarbeiten, um den Schaden zu beheben.

Kurz nach der Anfrage kam Bewegung in die Sache. „Der Tiefbau ist aktuell vor Ort. Die Grube wird momentan erstellt“, hieß es am späten Freitagnachmittag. Vorher hatte Klaus Berghs allerdings eine Telefon-Odyssee hinter sich bringen müssen. Er habe mit der Telekom telefoniert. Der erste Tipp war, das Telefon vom Netz zu nehmen und dann wieder einzustöpseln. Gebracht hatte das nichts. Dann hieß es, es sei eine größere Geschichte, man müsse sich mit der Gemeinde kurzschließen. Die Pressestelle bestätigt, dass erst Genehmigungen einzuholen gewesen wären. Die würden ihnen nun, am Freitag, vorliegen.