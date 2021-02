Primetime-Show bei RTL : Jetzt nimmt es Oliver Pocher auch in TV-Sendung mit den Influencern auf

Köln In seiner neuen RTL-Show sitzt der Comedian einflussreichen Internet-Lieblingen face-to-face gegenüber. Statt virtuellem Bashing kann er jetzt direkt austeilen – ob das spannend wird, ist fraglich.

Oliver Pocher kontrolliert gerne das, was auf unser aller Bildschirme so vor sich geht – und äußert meistens lautstark seine Kritik, seinen Unmut oder auch seine Belustigung darüber. In letzter Zeit stehen neben Promis meistens Social-Media-Influencer in seiner Schusslinie. Die lädt er nun in seine neue Fernsehshow „Pocher vs. Influencer“ ein, die am 7. April um 20.15 Uhr auf RTL laufen soll, wie der Sender jüngst angekündigt hat. Zur Primetime holt der Comedian seinen Kampf gegen die von ihm so ungeliebten Social-Media-Beliebtheiten aus der virtuellen Welt in die – nun ja, Realität kann man das wohl nicht nennen.