Großeinsatz der Feuerwehr in Wachtendonk : Feuer auf Bauernhof

Der Bauernhof stand in Flammen. Foto: Schulmann

Wachtendonk Zu einem Bauernhofbrand musste die Löschzüge Wachtendonk, Wankum und Straelen am Samstag gegen 1.43 Uhr ausrücken. Am Heursendyk war schon auf der Anfahrt massiver Feuerschein zu erkennen. Beim Eintreffen der Wehr stand das Gebäude bereits in Flammen.

