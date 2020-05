Gegen den Baum gefahren : Tödlicher Unfall in Wankum

Tödlicher Unfall in Wankum

Der Unfall ereignete sich in Wankum.

WANKUM Aus bislang unbekannter Ursache war ein Autofahrer aus Kempen von der Straße abgekommen.

Am Samstagabend gab es in Wankum einen tödlichen Unfall. Wie die Polizei berichtet, war gegen 18 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Kempen mit seinem grauen VW Golf auf dem Scharenbergweg in Fahrtrichtung Jülicher Straße unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung Lampesweg kam das Fahrzeug dann auf gerader Strecke aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.