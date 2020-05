Tolkien-Tage“ : Orks und Elben treffen sich virtuell

Der Ork am Laptop ist Sascha Wagner aus Grefrath. Foto: Nicole Wagner Foto: Nicole Wagner

Pont Die Tolkien-Tage in Pont werden wegen der Covid-19-Pandemie ins Netz verlegt. Das physische Treffen am Niederrhein wurde auf das nächste Jahr verlegt. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Elben dürften immun sein. Orks werden nicht krank, tragen das Virus aber wahrscheinlich weiter. Hobbits, Menschen und selbst Zauberer sind schon altersbedingt höchst gefährdet. Die „Tolkien-Tage“ könnten in diesem Jahr in ihrer gewohnten Form das Ischgl für Mittelerde sein. Und das will natürlich niemand. Darum finden sie in der Zeit der Corona-Krise online statt. Schließlich sind auch für Fantasy-Wesen Notebook, Internet und WLAN längst keine Fremdwörter mehr.

Es sollten die 12. Tolkien-Tage in Pont sein. Durch den Ausbruch der

Info Tickets für 2021 schon erhätlich Termin Im nächsten Jahr finden die Tolkien-Tage vom 28. bis 30. Mai statt. Abwicklung Alle Eintrittskarten für 2020 behalten ihre Gültigkeit, das gilt auch für die begehrten Zeltplätze. Tickets, die 2021 nicht in Anspruch genommen werden können, werden zurückerstattet. Vorverkauf Der Kartenvorverkauf für die Tolkien-Tage 2021 geht nahtlos weiter. Eine frühe Buchung lohnt sich, denn es können maximal 5000 Besucher pro Tag zu den Tolkien-Tagen kommen.

Covid-19-Pandemie und der damit zusammenhängenden Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung wie das verbot von Großveranstaltungen wird die größte Veranstaltung der Deutschen Tolkien Gesellschaft für 2020 ins Netz verlegt. Die Tolkien-Fans haben ein passendes Zitat dazu bei ihrem Lieblingsautoren gefunden: „Viele Hoffnungen werden in diesem bitteren Frühling zunichte.“ („Herr der Ringe“, „Der Weg der Grauen Schar“) Das physische Treffen am Niederrhein wurde auf das nächste Jahr verlegt. Pressesprecherin Marie-Noelle Biemer zur Abwicklung: „Alle Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Das Geld für Tickets, die 2021 nicht in Anspruch genommen werden können, werden zurückerstattet.“

Die Tolkien-Tage ziehen jährlich mehrere tausend Besucher aus aller Welt an den Niederrhein. Auf dem Vereinsgelände in Pont tummeln sich am Wochenende nach Pfingsten allerlei Figuren aus dem Werk „Herr der Ringe“: Hobbits, Elben, Zauberer und Orks gehen gemeinsam ihrer Leidenschaft nach den Werken des britischen Fantasyautors J.R.R. Tolkien. 2019 fanden mehr als 8000 Besucher aus Mittelerde den Weg in den Kreis Kleve. Auch für „menschliche“ Besucher ein ganz besonderes Ereignis.

Organisiert wird das Event rein ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien Gesellschaft, von Fans für Fans. Durch die Corona-Pandemie wird es dieses Jahr die „Tolkien Tage online“ geben. Diese finden zum ursprünglichen Termin, vom 5. bis 7. Juni, statt. Künstler, Musiker, Referenten, Aussteller und viele weitere Akteure werden in Online-Beiträgen und Livestreams zum Programm beitragen.

Auch der beliebte Kostümwettbewerb wird über die Social-Media-Kanäle der Deutschen Tolkien Gesellschaft ausgetragen. Das tolkieneske Online-Programm findet sich nach und nach unter www.tolkien-tage.online. Zudem gibt es eine eigene kostenlose App der Tolkien Gesellschaft für das Smartphone. Damit kann man sich mit anderen Tolkienfans unterhalten und an Gewinnspielen teilnehmen.