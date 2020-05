Lockerungen beim Corona-Schutz : Vorsichtige Öffnung des St.-Clemens-Hospitals

Acht Wochen lang war das St.-Clemens-Hospital Geldern weitgehend für Besucher und für Patienten mit verschiebbaren medizinischen Behandlungen gesperrt. Jetzt werden erste Schritte hinsichtlich einer kontrollierten Öffnung unternommen. Bei allen Maßnahmen steht auch weiterhin die größtmögliche Sicherheit für Patienten, Mitarbeitende und Besucher im Vordergrund. Die Besuchserlaubnis ist während des gesamten Aufenthalts auf eine Kontaktperson beschränkt.

Die Besuchserlaubnis ist während des gesamten Aufenthalts auf eine Kontaktperson beschränkt. „In der Regel wird diese Kontaktperson vom Patienten selbst bestimmt. Er legt im Gespräch mit einem Chef- oder Oberarzt fest, wer ihn besuchen darf“, führt Christoph Weß weiter aus. „Wir haben in den vergangenen Tagen vermehrt Anrufe von Angehörigen erhalten, die um eine Besuchserlaubnis baten. Dafür haben wir vollstes Verständnis. So lange sich ein Patient aber selbst erklären kann, hat sein Wunsch für uns oberste Priorität.“

Und was ist mit den Mitarbeitenden? „Für unsere Kolleginnen und Kollegen gelten besondere Maßnahmen der Fürsorge“, ergänzt Pflegedirektor Andreas Kohlschreiber. Neben der Maskenpflicht gehöre dazu insbesondere der großzügige Umgang mit Corona-Tests. Hier geht das Krankenhaus weit über die Abstrichempfehlungen des RKI hinaus, das Tests nur bei nachgewiesenem Kontakt zu einem Corona-Infizierten vorsieht oder bei Symptomen, die auf eine Covid-19-Infektion hinweisen. „Wir bieten den Abstrich bereits an, wenn Kollegen beispielsweise ein Kratzen im Hals verspüren. Damit reduzieren wir die Gefahr von Infektionsketten deutlich“, führt Andreas Kohlschreiber weiter aus. Bis zur Klärung werden die Mitarbeitenden vom Dienst freigestellt. Ebenfalls Teil der Standardmaßnahmen sind Coronatests für ganze Abteilungen und die Möglichkeit zur regelmäßigen Temperaturmessung in allen Bereichen. Dass mit diesen Maßnahmen erhebliche Kosten verbunden sind, hindert die Betriebsleitung des Gelderner Krankenhauses nicht daran, an dem beschriebenen Weg festzuhalten. „Vorsorgliche Testungen für Patienten und Mitarbeitende ohne Indikationen kosten Geld und werden nicht refinanziert. Gleiches gilt für die Einrichtung von Isolier- und Aufnahmebereichen“, erklärt Christoph Weß. „Doch wir stehen zu unserer Verantwortung, Menschen zu schützen und zu heilen. Deshalb ist uns das Gesamtpaket an Maßnahmen wichtig.“