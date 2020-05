Vereinigte Gelinter Schützenbruderschaft : Bunte Blüten für Wachtendonk

Auch an der Honnenkapelle wurden viele bunte Pflanzen gesetzt. Foto: Schuffelen

Wachtendonk Ein Gegengewicht in der trostlosen Corona-Zeit hat die Vereinigte Gelinter Schützenbruderschaft in Wachtendonk mit einer Pflanzaktion gesetzt. Viele Vereinsmitglieder und Wachtendonker Bürger, sogar einige Kinder, hatten ihren Spaß daran, bei schönem Wetter die Blumenzwiebeln in die Erde zu bringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken