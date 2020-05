Kempen : Motorradfahrer schwer verletzt

Die Unfallstelle auf der St. Töniser Straße in Kempen Foto: Günter Jungmann

Kempen Bei einem Verkehrsunfall auf der St. Töniser Straße in Kempen ist am Freitag, 15. Mai, ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 14 Uhr hatte ein offenbar ortsunkundiger Autofahrer mit seinem Wagen in Höhe des Obstgutes Hardt auf der Straße gewendet, ohne auf den herannahenden Motorradfahrer zu achten.

Es kam zum Unfall, bei dem der Zweiradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Hubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden musste.

(rei)