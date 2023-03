Brandschutz in Kerken Neues Fahrzeug für den Löschzug in Winternam

Am Nachmittag wurde die Heimreise nach Kerken angetreten. Dort warteten schon viele Mitglieder der Löscheinheit auf ihr neues Fahrzeug. Viele Hände, schnelles Ende war die Devise. So konnte das neue Fahrzeug direkt am Abend in Dienst gestellt werden. Nun steht am Standort Winternam ein bestens ausgerüstetes Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 mit umfangreicher Beladung zur technischen Hilfeleistung sowie zur Brandbekämpfung. Unter anderem sind 2000 Liter Wasser an Bord sowie sämtliche Armaturen, um Menschen nach Verkehrsunfällen aus Autos zu befreien oder Brände zu löschen.