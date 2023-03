Schulprojekt in Geldern „Manege frei“ für die Adelheid-Schule

Laut Lehrerin Jennifer Speer bot das Projekt die Möglichkeit, die Kinder ganz anders kennenzulernen: „Die Kinder wachsen über sich hinaus. Ihnen ist die Besonderheit des Projekts bewusst.“ Nicht nur der Spaß, sondern auch die Aufregung vor der ersten Vorführung war groß. Um sie zu lindern, wurde bereits unter der Woche in der Manege geprobt. So konnten sich die Kinder an die fremde Umgebung gewöhnen.