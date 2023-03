Farbenfroher Schmuck am Marktplatz Bunte Eier für Gelderns City

Jetzt stutzten viele Passanten in der Innenstadt, denn Mitarbeiter des Citymanagements hängten bunte Plastikeier an die Bäume am Markt. 2100 Eier baumeln jetzt an 21 Bäumen. Trotz leichten Regens ließen sich die Mitarbeiter der Stadt nicht aufhalten. „Wir wollen jetzt Osterstimmung und Farbe in die Innenstadt bringen“, erzählte Valerie de Groot. Außerdem sollen die Eier ein schönes Fotomotiv sein.