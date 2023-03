„Ich habe da schon Angst“ Woher kommen nächtlichen Knallgeräusche in Geldern?

Immer wieder schreckte die Frau nachts hoch. Immer am Wochenende, immer zwischen Mitternacht und 1 Uhr. Die Dame, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wohnt an der Hartstraße. Und dort wurde es nachts in letzter Zeit oft laut. „Ich habe mehrere wahnsinnig laute Knallgeräusche gehört“, sagt die Anwohnerin. Lauter als normale Böller seien sie gewesen. „Auch lauter als Schüsse“, so die Frau. Begonnen habe das Ganze Anfang Januar. Ein Facebook-Post in der Gruppe „Du bist Gelderner wenn...“ zu den mysteriösen Knallgeräuschen sorgte zudem für Aufmerksamkeit; mehrere Menschen schreiben, dass auch sie etwas gehört haben. Zumeist am Wochenende und immer wieder nachts.