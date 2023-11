Wie Kerken, Kevelaer und Issum reagieren Plätze für Flüchtlinge dringend gesucht

Die Städte und Gemeinden in der Region wissen nicht mehr, wie sie die vielen Flüchtlinge unterbringen sollen. Angesichts ständig neuer Zuweisungen werden deshalb vermehrt Turnhallen zu Unterkünften für Geflüchtete. Nachdem in Kerken bereits die kleine Turnhalle in Aldekerk so genutzt wird, muss nun auch die Turnhalle Dennemarkstraße in Nieukerk zur provisorischen Unterkunft werden. In der Gemeinde Issum wurde die Sporthalle Burgweg in Sevelen bisher als einzige Sporthalle zu einer vorübergehenden Notunterkunft umfunktioniert. Issum will zwar keine weiteren Sporthallen belegen müssen, lässt aber vorsichthalber die beiden Sporthallen „Feldstraße“ und „Am Tapp“ baulich vorbereiten. Die Turnhallen in Goch-Pfalzdorf und Nierswalde werden ebenfalls in den kommenden Wochen zu Flüchtlingsunterkünften. Kevelaer hat schon zwei Sporthallen mit Flüchtlingen belegt. Man stand auch schon kurz davor, eine dritte umwandeln zu müssen, doch jetzt gab es Hilfe von der Kirchengemeinde. Das Alte Pastorat kann genutzt werden.