Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Ein Zitterspiel für den SV Herongen

An einem guten Tag können die Blau-Weißen gegen jeden Gegner mithalten. Die Unentschieden gegen den Aufstiegskandidaten SV Sevelen (2:2) und den starken Neuling SGE Bedburg-Hau II (1:1) sind die besten Beispiele. Sobald personelle Probleme auftauchen, gerät die Mannschaft in Schwierigkeiten – wie am vergangenen Sonntag beim 0:3 in Winnekendonk. „Uns haben drei Leistungsträger gefehlt. Und einige Spieler waren angeschlagen. In solch einer Verfassung haben wir dann auch keine Chance“, sagt Tissen, der sein Engagement in Herongen im Sommer nach siebenjähriger Tätigkeit beendet.