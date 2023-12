Schwerer Unfall in Nieukerk BMW kracht in Nieukerk gegen zwei Bäume

(sed) Bei einem Autounfall in Nieukerk trug ein 25-Jähriger schwere Verletzungen davon. Der Mann aus Hartefeld war am Dienstagmorgen gegen 05.52 Uhr auf der Hoog-Poelycker-Straße unterwegs. In seinem schwarzen 2er-BMW verlor er aus bislang nicht bekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen auf die gegenüberliegende Seite und prallte gegen einen weiteren Baum. Der Hartefelder musste durch die Feuerwehr aus dem BMW befreit werden. Er wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der schwarze BMW wurde sichergestellt. Zur Unfallaufnahme wurde die Straße bis 08.17 Uhr vollgesperrt.