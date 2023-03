Betroffene Grundstückseigentümer können sich bei der Gemeinde melden Issum gegen den Eichenprozessionsspinner

In den vergangenen Jahren haben sich viele Eigentümer massiv befallener Eichen hilfesuchend an die Gemeinde Issum gewandt. Daher bietet die Gemeinde Issum privaten Grundstückseigentümern an, sich an den vorbeugenden Bekämpfungsmaßnahmen zu beteiligen. Interessierte Eigentümer können sich bis zum 12. April telefonisch unter der Telefonnummer 02835 1045, oder per E-Mail an Karla.Cleven@issum.de wenden. Anzugeben sind Name, Anschrift, Anzahl der Eichen sowie eine kurze Beschreibung der Zugänglichkeit des Baumes. Die von der Gemeinde Issum abgefragten und gesammelten Daten werden dann an den beauftragten Unternehmer weitergeleitet. Die Absprachen zu den konkreten Maßnahmen auf den Privatgrundstücken und die Rechnungstellung erfolgen anschließend unmittelbar zwischen den Eigentümern und dem Unternehmer.