Im Wachtendonker Rathaus Neue Bauamtsleiterin in Wachtendonk – Zwischen Familie und Bauprojekten

Die Frau, die seit 1996 in Deutschland lebt, schloss 2013 ihr Jurastudium mit dem Master ab. „Jurist war nie mein Traumjob, aber Jura öffnet viele Türen“, erklärt sie. Kenntnisse für ihre jetzige Tätigkeit erwarb sie sich damals schon, denn Bauleitplanung war Teil des Jurastudiums. Nach ihrer Elternzeit war sie von 2015 bis 2019 Dozentin an der Universität ihrer Heimatstadt Duhuk. In einem Kooperations-Studiengang mit der TU Dortmund ging es um Raumplanung. Das ist auch das Thema ihres Promotionsstudiengangs, den sie 2015 an der TU Dortmund begann. Diman Al-Doski befindet sich mitten in der Promotionsarbeit. „Die will ich Ende 2023 fertig haben“, betont sie. Abends oder im Urlaub, vorzugsweise am Meer, widmet sie sich ihrem nächsten akademischen Titel.