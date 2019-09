Aktion gegen Agrarpaket : Landwirte protestieren mit grünen Kreuzen

Kerken Wegen strenger Auflagen durch das Agrarpaket haben auch Kerkener Bauern die Mahnkreuze aufgestellt.

In ganz Deutschland tauchen derzeit grüne Kreuze auf Feldern, Wiesen und an Höfen auf. Auch in Kerken stehen die Mahnkreuze am Straßenrand. Was haben die grünen Kreuze zu bedeuten? Die Landwirte beteiligen sich an einer Protestaktion gegen das Agrarpaket, das die Bundesregierung am 4. September verabschiedet hat.