„Flügelflegel“ in Walbeck : Gute Unterhaltung für Versuchskaninchen

Die „Mühlenflegel“ sind in Walbeck bekannt für ihr Kabarett. Foto: Waerder

Walbeck Die „Flügelflegel“ trieben am Wochenende ihr Unwesen in den Gewölben der Steprather Mühle.

Die altehrwürdigen Gewölbe der 600 Jahre alten Steprather Mühle haben sicher schon einiges erlebt, doch Kleinkunst gab es hier noch nie und dürfte zu den Besonderheiten zählen. Am Wochenende trieben dort die „Flügelflegel“ ihr Unwesen, es war der Beginn einer Kleinkunstreihe der Brüder Markus und Benedikt Waerder. Seit Jahrzehnten sind die beiden Brüder im Walbecker Karneval eine feste Instanz und schon bei ihren Auftritten im Saal der „Friedenseiche“ waren ihre Darbietungen mehr Comedy als Klamauk. So waren dann die Karten für diesen Abend auch schnell vergriffen.

Das besondere Flair der Räumlichkeiten, in denen die Zuschauer rechts und links der Bühne saßen, sorgte dafür, dass der Funke zwischen Publikum und Künstlern schnell übersprang und das gut zweistündige abwechslungsreiche Programm „Mahlrad I“ für viel Kurzweil sorgte. Das umfangreiche Programm, eingeteilt in Rubriken wie „Vom Winde verweht“, „Sport“ oder „Brot und Spiele“ bot von der politischen Bühne, dem Sport, bis hin zu lokalen aktuellen Ereignissen alles, was den Kabarettisten dankbar auf dem Silbertablett serviert wird.

Die „Flügelflegel“, freuten sich, so viele „Versuchskaninchen“ als Zuschauer begrüßen zu dürften, aber schließlich hätten ja auch Labortiere ein Recht auf Unterhaltung. So ging es dann Schlag auf Schlag mit dem bunten Mix an Themen, über den „Geldrischen Wind“, dem Gradierwerk in Kevelaer bis hin zum heimischen Diebels-Bier wurde nichts ausgelassen. Auch Lyrik, oder besser „Müllerik“, gab es nach der Pause, als das Publikum draußen unterm Sternenhimmel vor der imposanten Kulisse der Mühlräder den Versen alter deutscher Dichter lauschte, die bis heute noch viel Wahrheit und Aktualität beinhalten.

Als besonderer Gast des Abends bereicherte Liedermacher und Kabarettist Heino Tiskens das Programm. Der Künstler, der lange in Walbeck heimisch war, begeisterte ebenfalls mit seinen politisch-kritischen aber auch amüsanten Liedern das Publikum. Was an diesem Abend nicht fehlen durfte, waren die selbstgedrehten Videoclips der Waerder-Brüder aus dem Spargeldorf. Ob es jetzt der „Tatort“ mit dem Mühlenmord oder der Beitrag zum selbstgenähten Kunstrasenplatz war, es gab an diesem gelungenen Abend viele Höhepunkte und den dankbaren Applaus des Publikums.