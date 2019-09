Fußball : SV Straelen enttäuscht und kassiert die erste Saisonniederlage

Innenverteidiger Adli Lachheb (rechts beim Kopfball) schaltete sich in der Schlussphase in den Angriff ein, konnte aber die erste Saisonniederlage des SV Straelen nicht verhindern. Foto: Heinz Spütz

Straelen Fußball-Oberliga: 1. FC Monheim – SV Straelen 1:0 (0:0). Der Tabellenführer präsentiert sich ausnahmsweise vorne einmal viel zu harmlos.

In der zweiten Hälfte ging der Tabellenführer couragierter zur Sache und hätte in der 58. Minute durch Gökan Lekesiz in Führung gehen müssen. Wieder war Nowicki zur Stelle. Zwei Minuten später die Entscheidung. Nach einem auf den kurzen Pfosten gezogenen Eckball stürmte Monheims Philip Lehnert von hinten heran und versenkte die Kugel zum einzigen Treffer in dieser Partie.