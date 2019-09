Handball : TV Aldekerk II mit glänzender Moral

Aldekerk (him) Handball-Verbandsliga der Männer: TSV Kaldenkirchen – TV Aldekerk II 33:33 (16:16). Die Reserve der Grün-Weißen muss zwar noch auf den ersten Sieg warten. Doch eine Woche nach der 24:27-Niederlage im Auftaktspiel gegen den TV Geistenbeck zeigte die Mannschaft um Trainer Dominique Junkers, dass sie in der Verbandsliga eine gute Rolle spielen kann.

Vor allem legten die Gäste eine ausgezeichnete Moral an den Tag, mit der sie sich den Punkt in einer turbulenten Schlussphase redlich verdienten.

Zwei Minuten vor Schluss hatte der Kaldenkirchener Maik Toetsches einen Siebenmeter zum 33:31 für den Gastgeber verwandelt – dem ATV II drohte zu diesem Zeitpunkt die zweite Niederlage und damit ein Fehlstart in die neue Saison. Doch Dominique Junkers nahm eine Auszeit, in der es ihm tatsächlich noch einmal gelingen sollte, seine Schützlinge aufzumuntern und entsprechend zu motivieren. Wenige Sekunden später brachte sein spielender Assistent Fabian Küsters die Gäste wieder heran. Und in der Schlussminute war es Niklas Platen vorbehalten, den umjubelten Ausgleichstreffer zu erzielen. Erfolgreichster ATV-Schütze war Manuel Stelzhammer mit zehn Toren, darunter fünf verwandelte Siebenmeter.