Handball : ATV grüßt von der Tabellenspitze

Aldekerk Nach dem Auftaktsieg gegen Königsborn trumpfen die Aldekerker Drittliga-Handballerinnen auch in Vechta auf. Die Reserve erkämpft sich im Oberliga-Duell beim Rheydter TV in letzter Minute noch ein Unentschieden.

Dritte Liga West: Sportfreunde Niedersachsen Vechta – TV Aldekerk 18:25 (9:11) . „So kann es weitergehen“, kommentierte Trainerin Yvonne Fillgert mit einem Schmunzeln im Gesicht. Neben der geschlossenen Mannschaftsleistung waren es zwei gute Torhüterinnen und die erneut starke Defensivarbeit, die den Unterschied ausgemacht hatten. Wie so häufig in der Anfangsphase belauerten sich die beiden Mannschaften, ehe die Gäste einen kleinen Zwischenspurt zur Vier-Tore-Führung nutzten und sich erstmals etwas absetzen konnten (5:9). Mariko Ikeda hatte in zentraler Position gut Regie geführt und war auch selber torgefährlich gewesen.

Mit der nötigen Ruhe brachten ihre Spielerinnen die Partie souverän nach Hause und durften sich am Samstagabend als Tabellenführer in den Bus nach Hause setzen. Am kommenden Wochenende ist dann wegen des Spieltags in der Jugendbundesliga frei. Am „Tag der deutschen Einheit“ (Donnerstag, 3. Oktober) dürfen sich die Handballfreunde auf das Heimspiel der Grün-Weißen in der Vogteihalle gegen den 1. FC Köln freuen.