Wegen eingeschränkter Nutzung von Kitas : Elternbeiträge in Geldern – ausgesetzt oder reduziert

Geldern Der Beschluss wurde vom Rat einstimmig gefasst. SPD-Fraktionsvorsiztzender Andreas van Bebber wundert sich, dass die Entlastung für Eltern insgesamt nicht höher ausfällt.

Nachdem andere Kommunen bereits eingelenkt haben, zieht Geldern nach: Auch die LandLebenStadt setzt die Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten sowie für die Kindertagespflege, den Offenen Ganztag und die flexiblen Betreuungsangebote in den Grundschulen für Februar aus. Für März bis Mai werden die Beiträge um die Hälfte reduziert. Dabei spielt es keine Rolle, ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde.