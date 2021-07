Unterwegs am Niederrhein : Das Altbierdorf Issum touristisch erleben mit dem Rad

Unterwegs am Niederrhein

Die Herrlichkeitsmühle ist eine der Sehenswürdigkeiten, die man nach Anmeldung in Issum während der Raderlebniswoche besuchen kann. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Issum Vom 8. bis 15 August ist die Niederrheinische Raderlebniswoche. Drei Routen führen auch durch Issum. Dort können einige Sehenswürdigkeiten besucht werden. Es gibt auch ein Gewinnspiel.

„Stadt.Land.Fluss“ lautet das Motto der ersten Niederrheinischen Raderlebniswoche. In der letzten Sommerferienwoche, vom 8. bis zum 15. August, lässt sich auf ausgewählten Radtouren der Niederrhein mit seinen attraktiven Orten, der reizvollen Landschaft und seinen Wasserläufen entdecken.

63 Orte zwischen Rhein und Maas beteiligen sich an der Raderlebniswoche mit insgesamt 94 verschiedenen Routen. Mit Hilfe des Knotenpunktsystems lassen sich die landschaftlichen und kulturellen Schönheiten des Niederrheins und der niederländischen Grenzlandschaft einfach erradeln. Drei der Routen führen auch durch Issum.

Stadtentwicklung in Neuss

Stadtentwicklung in Neuss : Ein Trio für den neuen Wendersplatz

Zehn Konzerte in der Region

Zehn Konzerte in der Region : Niederrhein Musikfestival mit viel Tanz

Die Teilnehmer der Raderlebniswoche können sich an einem Gewinnspiel beteiligen. Es gibt Gutscheine und ein Fahrrad zu gewinnen. Dazu muss man Schlüsselwörter an der Route notieren und in ein Kontaktformular auf der Internetseite eingeben. Anders als beim früheren Niederrheinischen Radwandertag gibt es keine festen Start- und Endzeiten, keine Stempelstellen und kein Rahmenprogramm vor Ort. Alle Infos zu den Touren (PDF-Karten und GPS-Daten) und zum Gewinnspiel gibt es unter: www.niederrhein-tourismus.de oder bei den Kommunen. Bei Fragen zu den Issumer Strecken und den Öffnungszeiten und Anmeldungen der Sehenswürdigkeiten hilft die Issumer Tourist-Info weiter, Telefon 02835 1024, touristik@issum.de.