Feuerwehr in Wachtendonk : Sebastian Kretz für weitere sechs Jahre Feuerwehr-Chef

In seiner Sitzung am 20. Mai hat der Wachtendonker Gemeinderat Gemeindebrandinspektor Sebastian Kretz einstimmig erneut zum Leiter der Freiwilligen Feuerwehr bestellt. Das Amt wird mit Wirkung vom 1. Juli für eine Amtszeit von sechs Jahren übertragen. Kretz wird zum Ehrenbeamten auf Zeit ernannt.

Hierbei handelt es sich um die zweite Amtszeit des erfahrenen Feuerwehrmannes. Sebastian Kretz ist am 11. April 1997 als Feuerwehrmann-Anwärter der Freiwilligen Feuerwehr beigetreten. Nach zahlreichen Lehrgängen, Weiterbildungen und Einsatzerfahrungen hat er sich in der Wehr bewährt und wurde bis zum Gemeindebrandinspektor befördert. So wurde er am 1. Mai 2011 zum stellvertretenden Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr ernannt. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des damaligen Wehrleiters, Bernd Dhonau wurde Kretz am 1. Juli 2015 für die Dauer von sechs Jahren zum Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wachtendonk bestellt.