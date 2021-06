Entlastung für Familien : Gemeinde Issum erstattet Elternbeiträge

Weil in Kitas und Schulen die Betreuungsangebote ausfallen mussten, bekommen Eltern nun Geld zurück. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Issum Der Städte- und Gemeindebund stand lange in Verhandlungen mit dem Land über die Aussetzung der Elternbeiträge. Nun werden die Beiträge in der Gemeinde ausgesetzt beziehungsweise reduziert.

Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen und die Offene Ganztagsschule in Issum werden ausgesetzt beziehungsweise reduziert. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Der Grund: Das Angebot konnte in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt in Anspruch genommen werden. Die Eltern wurden darum gebeten, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Die Elternbeiträge mussten zunächst trotzdem weitergezahlt werden.